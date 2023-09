Navoiy, Usbekistan

Preis auf Anfrage

LCD-ATU Willkommen bei « ATU », einem wunderbaren Wohnkomplex mit « Business Fundament ». « ATU » befindet sich in der lebhaften Region Navoi und bietet ein modernes und erschwingliches Lebenserlebnis. « ATU », bestehend aus einem fünfstöckigen Wohnkomplex, – die beste Wahl für diejenigen, die ein neues Zuhause oder eine neue Wohnung in Navoi suchen. Unsere modernen und modernen Designgebäude in « ATU » strahlen Eleganz und Komfort aus, was sie zu einem Symbol des modernen Lebens in Navoi macht. Wenn Sie ein gemütliches Haus mit 1 Schlafzimmer oder eine geräumige Wohnung suchen, haben wir Optionen, die Ihren Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen. Bei « ATU » stehen Sicherheit und Komfort an erster Stelle. Unser Wohnkomplex ist mit einer Gegensprechanlage und sicheren Überwachungsgeräten ausgestattet, um ein sicheres Lebensumfeld für Sie und Ihre Familie zu gewährleisten. Wir bieten auch Videoüberwachungsgeräte für zusätzlichen Frieden an. « ATU » bietet Dienstleistungen für Familien an, da ein Spielplatz und ein Kindergarten an seiner Stelle stehen und Bedingungen für die Kindererziehung geschaffen werden. Darüber hinaus bieten wir einen Parkplatz, der den Bewohnern und ihren Gästen keine Probleme bereitet. Entdecken Sie die Pracht des Lebens in « ATU ». Wenn Sie nach modernen Häusern oder neuen Wohnungen in der Region Navoi suchen, ist « ATU » — Ihre perfekte Wahl. Erleben Sie Komfort, Stil und eine glänzende Zukunft mit "Business Fundament" in « ATU ». Akzeptiere die Essenz des modernen Lebens und investiere heute in das Haus deiner Träume. Adresse: Region Navoi, Stadt Navoi, Straße Sadriddin Ainiy