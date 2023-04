Necdet Yapı ist eines der besten und größten Bauunternehmen in Didim an der Küste der Ägäis. Unser Ziel ist es, herausragende Projekte zu realisieren und Wohnungen zu bauen, in denen Sie sich glücklich und sicher fühlen. Unser Hauptmerkmal ist, dass wir uns in allen Phasen der Transaktion auf ökologische und soziale Faktoren, die Qualität des Bauens sowie die professionelle Unterstützung konzentrieren.