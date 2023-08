Samarkand, Usbekistan

Preis auf Anfrage

LCD « Atlas Group » Wohnungen mit Fläche: von 60 qm bis 168,3 qm Art der Zahlung: Ratenzahlung bis zu 24 Monaten Frist: Fertigwohnung ( Kataster ) Finishing: Schwarz Gebäudetyp: Backsteinhäuser Anzahl der Stockwerke: 7 Anzahl der Aufzüge: 1 Aufzug in einem Eingang. Klasse: Premium-Klasse Bewachter Hof Tiefgarage Beschreibung: Über den Wohnkomplex Wohnkomplex « Atlas Group » — ein neues modernes Wohnprojekt in Samarkand mit dem gleichnamigen Entwickler — einer jungen vielversprechenden Bauorganisation « Atlas Group ». Das Projekt sieht vor: siebenstöckige Gebäude, 84 Apartments mit ergonomischen Layouts, Geschäftsräume im Untergeschoss, Tiefgarage, fortschrittliche Aufzüge mit Zugang zum Parkplatz und natürlich hohe Qualität des Gebäudes. Die Inbetriebnahme der Entwicklung ist für Herbst 2024 geplant. Jetzt können Sie jedoch eine Wohnung in unserer Wohnanlage kaufen. Ort: Adresse: Stadt Samarkand, st. Gagarin, 47 Wahrzeichen: Ehemaliger Blumenladen « PALMA »