Angren, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Entwickler von ANGREN SMART CITY LLC Willkommen in der "ANGREN SMART CITY", der führenden Baufirma von Zaravshan! Wir freuen uns, neue Apartments in der wunderschönen Region Navoi anbieten zu können. Dank unseres Engagements für erstklassige Bauleistungen können Sie nichts weiter erwarten als hochwertige Wohnungen und moderne Häuser, die die Wahrnehmung des städtischen Lebens verändern. Ein Team erfahrener Architekten und Ingenieure arbeitet bei ANGREN SMART CITY, um jedem Projekt Kreativität und Erfahrung zu verleihen. Unsere energieeffizienten Apartments sind unter Berücksichtigung der Prinzipien einer nachhaltigen Konstruktion konzipiert, die es Ihnen ermöglicht, nicht nur einen luxuriösen Lebensstil zu genießen, sondern auch zu einer umweltfreundlicheren Umgebung beizutragen. Unsere Immobilien an den besten Orten von Navoi bieten die perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und Komfort. Von modernen Apartments bis zu geräumigen Häusern haben wir eine große Auswahl, um Ihre individuellen Vorlieben und Ihren Lebensstil zu erfüllen. Unsere Aufmerksamkeit für exzellentes Design manifestiert sich in jedem Detail unserer Projekte, so dass Sie in einem Raum leben, der Funktionalität kombiniert. Streben Sie mit « ANGREN SMART CITY » als zuverlässigem Baupartner nach einer glänzenden Zukunft. Wir verstehen, dass der Kauf Ihres Traumhauses — eine wichtige Lösung ist. Daher bieten wir flexible Finanzierungsoptionen, um Ihre Träume von Ihrem eigenen Zuhause Wirklichkeit werden zu lassen. Helfen wir Ihnen, die perfekte Wohnung oder das perfekte Haus zu finden, die Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht. Machen Sie mit bei unserer Suche nach umweltfreundlichen Objekten, die sich positiv auf unseren Planeten auswirken. Bei ANGREN SMART CITY bemühen wir uns, nachhaltige Gemeinschaften für eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Testen Sie den Höhepunkt des städtischen Lebens mit ANGREN SMART CITY". Spüren Sie die Lebensfreude in einer modernen und energieeffizienten Wohnung im Zentrum der Region Navoi. Dank unserer Liebe zum Detail und unserer unübertroffenen Erfahrung sind wir zuversichtlich, dass Sie das perfekte Zuhause bei uns finden. Wenn Sie sich für "ANGREN SMART CITY" entscheiden, kaufen Sie nicht nur Immobilien, sondern werden auch Teil einer hellen und gastfreundlichen Gemeinschaft. Nehmen Sie an unserer Reise teil und lassen Sie sich von uns helfen, Erinnerungen zu schaffen, die ein Leben lang erhalten bleiben. Das Haus Ihrer Träume erwartet Sie in ANGREN SMART CITY". LCD "ANGREN SMART CITY 1" Über den Wohnkomplex Dieser moderne 10-stöckige Komplex bietet Apartments und Häuser zu erschwinglichen Preisen und sorgt dafür, dass Sie Ihr Traumhaus finden. Ihre Sicherheit ist sehr wichtig für uns, und für Ihre Ruhe in der Anlage ist ein internes Kommunikationssystem günstig gelegen. Fühlen Sie sich sicher in Ihrem neuen Zuhause. Familien mit Kindern werden die Annehmlichkeiten von « Angren Smart City » zu schätzen wissen, einschließlich eines Spielplatzes und eines Sportplatzes. Lassen Sie Ihre Kinder in einer sicheren Umgebung spielen, erkunden und bleibende Erinnerungen schaffen. « Angren Smart City » versteht auch die Bedeutung der frühen Entwicklung von Kindern. Deshalb hat unser Komplex einen Kindergarten, damit Ihre Kinder in einer fürsorglichen Umgebung die beste Pflege und Ausbildung erhalten. Es gibt Parkplätze und Garagen für Autobesitzer, die genügend Platz für Ihre Autos bieten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Maschinen sicher und leicht zugänglich sind, wenn Sie sie benötigen. In « Angren Smart City » nehmen wir Ihre Sicherheit ernst, da im gesamten Komplex sichere Überwachungsgeräte und Videoüberwachungssysteme installiert sind. Ihr Frieden ist unsere Priorität. Wohnungen Auf dem LCD wurden gemütliche Apartments der Komfortklasse mit Balkon gebaut. Zehnstöckige Gebäude haben Wohnungen von eins bis vier. Insgesamt wurden 96 Wohnungen mit einer Fläche von 44 bis 134 Quadratmetern gebaut. Bis Ende 2023 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen und Wohnungen an die Eigentümer vermietet werden