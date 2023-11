Black Sea Towers - ein neuer Hochhaus-Wohnkomplex der Premium-Klasse im Zentrum des Geschäfts Batumi. Der Komplex befindet sich in der Nähe des Meeres an der Alley of Heroes gegenüber dem UEFA-Stadion. Es bietet einen herrlichen Panoramablick auf die Stadt, die Berge und das Meer. Der Erbauer und Entwickler des Projekts ist Real Palace. Black Sea Towers hat moderne Architektur und klassische Formen und besteht aus zwei Hochhäusern mit jeweils 40 Stockwerken, in denen Kunden 557 Apartments in verschiedenen Formaten von 29 bis 97 qm angeboten werden.