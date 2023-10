Über den Entwickler

Porto Budva » — mein eigenes Zuhause am Meer!

Lassen Sie Ihr Eigentum für Sie arbeiten!



Porto Budva Komplex – Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Kapital zu erhöhen!

Denken Sie darüber nach, wo es rentabel und sicher ist, zu investieren und ein stabiles Einkommen zu erzielen? Wir haben ein gutes Angebot für Sie – Der Porto Budva-Komplex in Montenegro – ist heute eines der dynamischsten Entwicklungsländer, Kandidat für eine EU-Mitgliedschaft und führend bei Auslandsinvestitionen auf dem Balkan.

Dem Bericht zufolge liegt Montenegro 2018 in Bezug auf das Tourismuswachstum an dritter Stelle der Welt. In Bezug auf den Beitrag von Touristen zum BIP ist dies die 30. größte Volkswirtschaft der Welt in relativer Größe.

Laut vorläufiger Statistik ist das Statistikamt von Monstat – Montenegro ein führendes Reiseziel für anspruchsvolle Touristen in Europa und auf dem Balkan. 2018 empfing sie 2,2 Millionen Touristen nicht nur vom Balkan, sondern aus der ganzen Welt und registrierte fast 13 Millionen Nächte in Hotels, Sanatorien und im privaten Sektor.

Wie Touristenanalysten wiederholt festgestellt haben, wurde eine Rekordzahl von Gästen – 2 204 856 erreicht oder 10,2% mehr als 2017, während 12 930 333 Nächte oder 8,2% registriert wurden%.

Budva wird bereits mit dem neuen Monte Carlo verglichen, dank eines günstigen Steuerklimas, der Einhaltung des europäischen Rechts und eines zuverlässigen notariellen Systems, das dazu beiträgt, ausländische Investitionen anzuziehen. In Höhe von fast 3 Milliarden Euro pro Jahr. Durch Investitionen in die Bauphase, In 5 Jahren werden Sie sie vollständig zurückgeben und können in jeder Phase unserer Zusammenarbeit den höchsten Service genießen. Porto Budva bietet Premium-Apartments und Geschäftsräume im Zentrum von Budva . Hier ist ein 3500 Quadratmeter großes Wellnesscenter geplant. m mit offenen und Innenpools, einer Sauna, einem Türkischen Bad, einem Fitnessstudio, einem Massageraum, einem Yoga-Raum, einem Schönheitssalon und einer Arztpraxis. Das Konzept des Komplexes ist “ eine Stadt in der Stadt ”. Gewerbeflächen mit einer Gesamtfläche von 8000 Quadratmetern. m: Eine Etage ist für Geschäfte mit bekannten Kleidungsmarken, drei Restaurants, Kaffeehäuser, einen Konferenzraum usw. vorgesehen, und die andere Etage ist – Casino. Duplex Tiefgarage für 400 Parkplätze.

Der Preis der Apartments beinhaltet bereits bestimmte Arbeiten: Innenausstattung des Bodens und der Decke, Wand, Keramik, Beleuchtung und kleine Details.

Der Komplex befindet sich in der ersten Linie, nur 100 m von der Festung der Altstadt entfernt und bietet Zugang zur Mediteransky-Straße und einer Promenade. Der Bau des Komplexes ist so konzipiert, dass Sie immer die schöne Aussicht auf die Umgebung der Altstadt und die Meereslandschaft genießen und Ihren Urlaub und Ihr Leben an der Adria genießen können!

Alle unsere Einrichtungen sind nach monolithischer Eisenbetontechnologie gebaut.

Gebäudebasis: 600 Stapel ( in einer Tiefe von 39 m ) mit einer Membran ( in einer Tiefe von 25 m )

Das Gebäude besteht aus Stahlbeton, – Backsteinmauern mit einer Isolationsschicht. Die Fassade, die das Gebäude – natürlichen Granit “ Travertin ” bedeckt.

Gebäude, die an dieser Technologie arbeiten, haben eine hohe Leistung, was in erdbebengefährdeten Gebieten wie Montenegro wichtig ist.

Elektrische Leiter und Sanitäranlagen werden bis zum Befüllen in Betonwänden montiert, was die Zuverlässigkeit erhöht und die Möglichkeit von Schäden während des Gebrauchs ausschließt.

Die Lebensdauer solcher Einrichtungen beträgt mehr als 100 Jahre.

Beim Kauf von Immobilien von einem Entwickler sind Sie von der Zahlung von Steuern in 3% befreit%.

Und im Fall von Porto Budva erwerben Sie nicht nur Quadratmeter Wohnraum, sondern auch den Anteil des Landes.

Was ist wichtig! Immobilienbesitzer erhalten das Recht, ein jährliches Aufenthaltsvisum mit der Möglichkeit seiner Verlängerung zu beantragen.

~ Der Schlüssel zu unserem Erfolg: “ Die Qualität, die Sie verdienen, und die Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können! ”

~ Unser Motto lautet: WORT, PROJEKT, ERGEBNIS!