Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tschechien
  3. Aussiger Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Aussiger Region, Tschechien

1 immobilienobjekt total found
Haus in Teplitz, Tschechien
Haus
Teplitz, Tschechien
Fläche 1 100 m²
Exciting Investment Opportunity: Historical Building Reconstruction in the Heart of Teplice …
$446,403
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Aussiger Region, Tschechien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen