  2. Tschechien
  3. Plan an der Lainsitz
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Plan an der Lainsitz, Tschechien

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Wohnung 2 zimmer in Bezirk Brünn-Stadt, Tschechien
Wohnung 2 zimmer
Bezirk Brünn-Stadt, Tschechien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 32 m²
We offer for sale an apartment with a layout of 1kk in Brno in the Lyshen district on Bednar…
$159,867
Wohnung 2 zimmer in Bezirk Ostrau-Stadt, Tschechien
Wohnung 2 zimmer
Bezirk Ostrau-Stadt, Tschechien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 24 m²
$63,792
Wohnung 2 zimmer in Hauptstadt Prag, Tschechien
Wohnung 2 zimmer
Hauptstadt Prag, Tschechien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
bieten Wir auf den Verkauf die vollständig möblierte Wohnung vom Planieren 1 + kk, mit einer…
$291,800
Wohnung 2 zimmer in Bezirk Karlsbad, Tschechien
Wohnung 2 zimmer
Bezirk Karlsbad, Tschechien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
Wir bieten Ihnen eine schöne, sonnige Wohnung 2+1 nach der Rekonstruktion im ersten Stock de…
$105,426
Wohnung 3 zimmer in Hauptstadt Prag, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Hauptstadt Prag, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Neue Wohnung 2 + kk mit einer Fläche von 50 m2 auf 3 tz Neubauten, mit einem geräumigen und …
$420,076
Wohnung 4 zimmer in Bezirk Karlsbad, Tschechien
Wohnung 4 zimmer
Bezirk Karlsbad, Tschechien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 83 m²
Wohnung 3 + kk im 4. Stock eines Backsteinhauses, nach teurem Umbau im Geschäftszentrum der …
$222,028
Wohnung 5 zimmer in Hauptstadt Prag, Tschechien
Wohnung 5 zimmer
Hauptstadt Prag, Tschechien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 123 m²
die Wohnung 4+kk 123 m ² in der Mitte von Prag 2 Die Wohnung nimmt allen 2ой das Stockwerk d…
$867,661
Wohnung 3 zimmer in Hauptstadt Prag, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Hauptstadt Prag, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 84 m²
apartment 3 + 1 84m2 on the 3rd floor of the panel house + balcony Apartment after reconstru…
$331,639
Wohnung 1 zimmer in Hauptstadt Prag, Tschechien
Wohnung 1 zimmer
Hauptstadt Prag, Tschechien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 34 m²
Wohnung 1 + 1 34m2 im 4. Stock eines Backsteinhauses + Krypta Heizen mit einem Gaskessel Dec…
$193,584
Wohnung 3 zimmer in Bezirk Budweis, Tschechien
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Budweis, Tschechien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 49 m²
Wird die Wohnung vom Planieren 2+kk mit der Loggia, mit einer Gesamtfläche von 49,3 m2, gele…
$153,659
Wohnung 2 zimmer in Hauptstadt Prag, Tschechien
Wohnung 2 zimmer
Hauptstadt Prag, Tschechien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
We offer for sale a cozy apartment of 2 + 1 with two terraces on the 4th floor of a brick ho…
$222,368
Wohnung 2 zimmer in Hauptstadt Prag, Tschechien
Wohnung 2 zimmer
Hauptstadt Prag, Tschechien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Apartment of 2+1 46 m ² Prague 5 — To Radlitsa The Apartment after repair on the 5th floor o…
$338,272
