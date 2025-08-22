Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tschechien
  3. Karlsbader Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Karlsbader Region, Tschechien

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Sankt Joachimsthal, Tschechien
Studio 1 zimmer
Sankt Joachimsthal, Tschechien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 3
🏢 Allgemeine Informationen über Rezidence K LanovceLage: K Lanovce St., Yachimov, 300 m vom …
$143,482
