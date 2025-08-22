Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tschechien
  3. Karlsbader Region
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Karlsbader Region, Tschechien

gewerbeimmobilien
3
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 34 m² mit Mieter und 5,5 % Rendite — Jáchymov, Tschechien in Sankt Joachimsthal, Tschechien
Gewerbefläche 34 m² mit Mieter und 5,5 % Rendite — Jáchymov, Tschechien
Sankt Joachimsthal, Tschechien
Fläche 34 m²
Etagenzahl 1
Preis: 3.450.000 CZK (≈ 101.471 CZK/m²) Adresse: K Lanovce Straße, Jáchymov Gesamtfläche: …
$164,258
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen