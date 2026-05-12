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Villa mit Garten kaufen in Ypsonas Municipality, Zypern

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Villa in Ypsonas Municipality, Zypern
Villa
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Eine geräumige freistehende Villa zum Verkauf in Ypsonas, auf einem großen Grundstück von 64…
$820,897
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