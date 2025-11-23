Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Ypsonas Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Bungalow
  6. Garten

Monatliche Miete für Bungalows mit Garden in Ypsonas Municipality, Zypern

Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
3-Schlafzimmer-Bungalow in Ypsonas Municipality, Zypern
3-Schlafzimmer-Bungalow
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 430 m²
This brand new luxury detached house is now available. The house is located in  Ypsonas, an …
$9,207
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen