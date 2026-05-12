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Monatliche Miete für wohnungen mit Seeblick in Ypsonas Municipality, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Diese atemberaubende brandneue Wohnung bietet ein wunderbares und stilvolles Wohnerlebnis in…
$2,387
pro Monat
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Fox Smart Estate Agency
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
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