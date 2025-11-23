Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Ypsonas Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Ypsonas Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen