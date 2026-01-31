Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Ypsonas Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Ypsonas Municipality, Zypern

villen
7
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Haus 3 zimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/3
Erleben Sie das ultimative moderne Leben in Limassol, Zypern. Dieses atemberaubende Doppelha…
$323,523
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen