Haus mit Garten kaufen in Ypsonas Municipality, Zypern

Haus 4 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
Beautiful stone built house in the suburb's of Limassol.Three large bedrooms and a large liv…
$754,786
