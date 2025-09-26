Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Ypsonas Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Ypsonas Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/3
Erleben Sie das Beste von Limassol in diesem atemberaubenden neuen Kondominium in der Gemein…
$324,127
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
