  Realting.com
  Zypern
  Geroskipou
  Wohnimmobilien
  Stadthaus
  Garten

Reihenhaus mit Garten kaufen in Geroskipou, Zypern

Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Modern elegance with Mediterranean design. Surrounded by orchards and ensconced within la…
$447,066
Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$429,648
Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
This masterpiece gated project includes 50 designed luxurious modern living units for invest…
$478,999
Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$413,971
Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$812,847
