Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Geroskipou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Garten

Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Geroskipou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
3 Bedroom House ground floor property (on a 2-floor building) in Geroskipou, PaphosRecommend…
$1,393
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen