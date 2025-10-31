Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Geroskipou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Geroskipou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
For rent: This key-ready, detached villa offers spacious and luxurious living with 300 m² of…
$11,031
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen