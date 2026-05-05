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Berghütte kaufen in Symplegma Koinoteton Troodous, Zypern

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villen
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3 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Entdecken Sie ruhiges Dorf, das in diesem charmanten Zwei-Zimmer-Wohnung, ideal in der ruhig…
$289,826
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Fox Smart Estate Agency
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Haus 3 Schlafzimmer in Moniatis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Moniatis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Entdecken Sie ein charmantes 3-Schlafzimmer, 3-Badezimmer-Villa im ruhigen Bergdorf Moniatis…
$824,808
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Haus 3 Schlafzimmer in Moniatis, Zypern
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AdriastarAdriastar
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Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Troodous, Zypern

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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