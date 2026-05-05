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Haus mit Garten kaufen in Symplegma Koinoteton Troodous, Zypern

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Villa in Moniatis, Zypern
Villa
Moniatis, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 905 m²
Diese außergewöhnliche Luxusvilla liegt in wunderschön angelegten und von reifen Waldbäumen …
$4,69M
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Haus 2 Schlafzimmer in Kilani, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Kilani, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Eingebettet in das ruhige und malerische Dorf Koilani, dieses charmante renovierte Zwei-Zimm…
$153,492
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Haus 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Entdecken Sie ruhiges Dorf, das in diesem charmanten Zwei-Zimmer-Wohnung, ideal in der ruhig…
$289,826
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Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Troodous, Zypern

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