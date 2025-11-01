Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Symplegma Koinoteton Troodous
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Symplegma Koinoteton Troodous, Zypern

Mandria Lemesou
4
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Treis Elies, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Treis Elies, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Moniatis, Zypern
Wohnung
Moniatis, Zypern
Bargain Moniatis Residential Land for Sale – | Reduced to €240,000 & NO VAT! Very Rare …
$278,690
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Wohnung in Troodos, Zypern
Wohnung
Troodos, Zypern
Seize the chance to own 25,284 sq.m. of pristine land in the serene Troodos Mountains, just …
$789,623
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Mandria, Zypern
Wohnung
Mandria, Zypern
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung in Moniatis, Zypern
Wohnung
Moniatis, Zypern
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$121,927
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Fini, Zypern
Wohnung
Fini, Zypern
Nice Residential land with two beautiful houses located in Foini village in Limassol, is av…
$348,363
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Troodous, Zypern

mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen