  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Symplegma Koinoteton Troodous
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Symplegma Koinoteton Troodous, Zypern

Mandria Lemesou
7
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 Schlafzimmer in Moniatis, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Moniatis, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 730 m²
Luxus Moniatis Objekt: Jetzt auf €1,250.000 reduziert – Exklusiver Wert Entdecken Sie eine …
$1,44M
Wohnung 7 Schlafzimmer in Kilani, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Kilani, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Das charmante Dorf Koilani liegt im Stadtteil Lemesos (Limassol) in einer Höhe von 820 Meter…
$3,46M
Wohnung 10 Schlafzimmer in Moniatis, Zypern
Wohnung 10 Schlafzimmer
Moniatis, Zypern
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 323 m²
Ein fabelhaftes Haus in der gesuchten sind von Moniatis, Südlage, mit großem Grundstück von …
$1,04M
Sky ApartmentsSky Apartments
Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Dieses schöne Drei-Zimmer-Haus in Mandria Dorf, Limassol, bietet ein geräumiges und komforta…
$288,081
Wohnung 2 Schlafzimmer in Palaiomylos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palaiomylos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Willkommen in diesem charmanten Einfamilienhaus zum Verkauf in der wünschenswerten Gegend vo…
$213,180
Eigenschaftstypen in Symplegma Koinoteton Troodous

3 Zimmer

Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Troodous, Zypern

mit Bergblick
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
