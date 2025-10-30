Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Symplegma Koinoteton Troodous, Zypern

Mandria Lemesou
25 immobilienobjekte total found
Wohnung in Moniatis, Zypern
Wohnung
Moniatis, Zypern
This residential zoned piece of land is located in Moniatis village in Limassol District. It…
$121,695
Wohnung in Mandria, Zypern
Wohnung
Mandria, Zypern
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Wohnung 3 Schlafzimmer in Treis Elies, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Treis Elies, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Available land in Pera Pedi, Limassol.It has an area of 3,316sqm and benefits from c. 10m ro…
$137,023
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
A large Agricultural land situated in Koilani Limassol is available. Planning z Density = 10…
$58,060
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
Land of 2007sqm, coverage ratio 10%, building density 10% and permissible no. of floors 2, i…
$43,545
Wohnung in Kaminaria, Zypern
Wohnung
Kaminaria, Zypern
A Residential plot in Prodromos area in Limassol in  H3 zone 35% cover ratio , building dens…
$278,690
Wohnung in Mandria, Zypern
Wohnung
Mandria, Zypern
The property concerns 4 abutting residential pieces of land, in Mandria village, in Limassol…
$177,665
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Available for sale is the 1/4 share of a residential land, with an area of 2,759sq.m. in Per…
$71,995
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Haus 5 Schlafzimmer in Lemithou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Lemithou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Great Investment or Renovation Opportunity Two traditional stone-built houses are now avail…
$150,957
Wohnung in Mandria, Zypern
Wohnung
Mandria, Zypern
A Residential plot in Mandria village  in Limassol in H3 zone ,35% cover ratio , building de…
$49,932
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
A beautiful piece of land in the area of Koilani village with a build factor of 10%.The vill…
$116,121
Wohnung in Troodos, Zypern
Wohnung
Troodos, Zypern
Seize the chance to own 25,284 sq.m. of pristine land in the serene Troodos Mountains, just …
$789,623
Wohnung in Moniatis, Zypern
Wohnung
Moniatis, Zypern
Bargain Moniatis Residential Land for Sale – | Reduced to €240,000 & NO VAT! Very Rare …
$278,690
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
Residential land in Koilani village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$81,285
Wohnung in Moniatis, Zypern
Wohnung
Moniatis, Zypern
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$121,927
Wohnung in Mandria, Zypern
Wohnung
Mandria, Zypern
Residential land in Mandria village, in Limassol District. It is situated at a distance of …
$191,600
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
The property consists of three residential fields in Pera Pedi. They are located 800m from t…
$325,139
Wohnung in Kato Platres, Zypern
Wohnung
Kato Platres, Zypern
Residential land in Kato Platres village of Limassol district. It has an irregular shape and…
$255,466
Wohnung in Moniatis, Zypern
Wohnung
Moniatis, Zypern
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$232,242
Wohnung 7 Schlafzimmer in Kilani, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Kilani, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Located in the Lemesos (Limassol) district, the charming village of Koilani sits at an altit…
$3,48M
Wohnung in Fini, Zypern
Wohnung
Fini, Zypern
Nice Residential land with two beautiful houses located in Foini village in Limassol, is av…
$348,363
Wohnung in Pera Pedi, Zypern
Wohnung
Pera Pedi, Zypern
The property  is a land in Pera Pedi village in Limassol located in a quiet and beautiful ar…
$69,673
