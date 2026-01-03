Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Zypern

Bungalow in Galataria, Zypern
Bungalow
Galataria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Zum Verkauf 3 Schlafzimmer Bungalow im Dorf Koilineia, Paphos.Koilineia Dorf (oder Kilinia) …
$321,498
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Das landwirtschaftliche Land in Amargeti, Paphos, ist in einem charmanten ländlichen Dorf ei…
$74,901
Wohnung in Statos Agios Photios, Zypern
Wohnung
Statos Agios Photios, Zypern
Landwirtschaftliche Fläche in Statos -Agios Fotis Community, im Bezirk Paphos. Es liegt 6,7 …
$71,444
OneOne
Wohnung in Aksilou, Zypern
Wohnung
Aksilou, Zypern
Schönes Land in Axylou, Paphos. Die Größe dieser Immobilie beträgt 25920. Die Gebäudedichte …
$74,901
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Dieses Grundstück befindet sich im Dorf Amargeti. Es fällt in H2 Zone, die hauptsächlich für…
$105,699
Wohnung in Pentalia, Zypern
Wohnung
Pentalia, Zypern
Großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis - Retread your self to a bargain property. Flucht au…
$18,437
TekceTekce
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Dieses Grundstück befindet sich im Dorf Amargeti. Es fällt in H2 Zone, die hauptsächlich für…
$105,699
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Dieses Land liegt in Amargeti, Paphos. Es hat eine Fläche von 29,767m2 und profitiert von ca…
$46,093
Wohnung in Pentalia, Zypern
Wohnung
Pentalia, Zypern
Entdecken Sie dieses erstklassige Wohngrundstück in der malerischen Pentalia-Gemeinschaft, P…
$201,656
Vienna PropertyVienna Property
Wohnung in Statos Agios Photios, Zypern
Wohnung
Statos Agios Photios, Zypern
Dies ist ein 4,144qm Land zum Verkauf in Statos Agios Fotios Dorf. Dieses Land ist in der la…
$57,616
Wohnung in Statos Agios Photios, Zypern
Wohnung
Statos Agios Photios, Zypern
Zu verkaufen große Land Gelegenheit / Investitionen in Statos-Agios Fotios Village. Dieses L…
$57,616
Wohnung in Pentalia, Zypern
Wohnung
Pentalia, Zypern
Ein großes Wohnhaus in Pentalia Dorf, Paphos. Das Grundstück fällt in 2 Planungszonen, H3 (…
$172,848
Wohnung in Statos Agios Photios, Zypern
Wohnung
Statos Agios Photios, Zypern
Wohngebiet in Statos-Agios Fotios, Paphos, Zypern Die Größe dieser Immobilie beträgt 948 un…
$63,378
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Landfläche von 2246 Quadratmetern zu verkaufen in Amargeti Bereich. Das Grundstück fällt un…
$63,625
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Landwirtschaftliches Land in Amargeti Paphos 6727 sqm, mit zwei Zonentypen G3/Z3 G3 93% : 10…
$55,311
Wohnung in Statos Agios Photios, Zypern
Wohnung
Statos Agios Photios, Zypern
Dieses Land befindet sich in Statos Dorf, 25 Autominuten vom Flughafen Paphos und 30 Minuten…
$115,232
Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Zypern

