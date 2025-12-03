Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Symplegma Koinoteton Kato Mylou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Zypern

3 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Eingebettet auf einem 1.400 qm Grundstück auf einem malerischen Hügel in Chandria Village, L…
$979,474
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Zypern

