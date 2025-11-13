Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Symplegma Koinoteton Kato Mylou
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Zypern

wohnungen
21
21 immobilienobjekt total found
Wohnung in Potamitissa, Zypern
Wohnung
Potamitissa, Zypern
Nice Residential land in Agridia village in Limassol near Observatory is available now. The…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pelendri, Zypern
Wohnung
Pelendri, Zypern
The property  is a 1/2 share of land in Pelendri village, in Limassol.It has an area of c. 8…
$162,569
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Chandria, Zypern
Wohnung
Chandria, Zypern
In Chandria 3 plots with an overall square metre size of 485 in a H2 residential zone.Has a …
$69,673
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Potamitissa, Zypern
Wohnung
Potamitissa, Zypern
Land located in the picturesque village of Potamitissa, in Limassol District. It is within a…
$27,869
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Agros, Zypern
Wohnung
Agros, Zypern
Residential land located in the picturesque village of Agros, in Limassol District. It is w…
$54,577
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Agros, Zypern
Wohnung
Agros, Zypern
Available plot in Agros village, in Limassol.It has an area of 978sqm and benefits from c. 2…
$77,220
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Wohnung in Pelendri, Zypern
Wohnung
Pelendri, Zypern
Residential land in Pelendri village of Limassol district. It is situated at a distance ap…
$23,224
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Agros, Zypern
Wohnung
Agros, Zypern
Available plot in Agros village, in Limassol.It has an area of 1,032sqm and benefits from c.…
$84,768
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Agros, Zypern
Wohnung
Agros, Zypern
Touristic plot in Agros village of Limassol district. The property is ideally located close …
$127,733
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Wohnung in Agros, Zypern
Wohnung
Agros, Zypern
Land located in the picturesque village of Agros, in Limassol It is within a short distance …
$74,317
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Agros, Zypern
Wohnung
Agros, Zypern
Agricultural land in Agridia village in Limassol, in G3 zone, with 10% cover ratio, building…
$32,514
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Dymes, Zypern
Wohnung
Dymes, Zypern
Nice land in Dymes village in Limassol 6,355 square meters in Z1 zone with 6% build factor, …
$174,181
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 327 m²
The property is a three-storey building with a garage in Chandria, Limassol. The property c…
$214,243
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pelendri, Zypern
Wohnung
Pelendri, Zypern
Residential land in Pelendri village in Limassol district. It is situated at a distance appr…
$31,353
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Pelendri, Zypern
Wohnung
Pelendri, Zypern
Agriculture land for sale in Pelendri village in Limassol. The land area is 51,671sqm with b…
$89,994
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Agros, Zypern
Wohnung
Agros, Zypern
Plot available in Agros village, in Limassol.It has an area of 1,097sqm and benefits from c.…
$109,154
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Agros, Zypern
Wohnung
Agros, Zypern
Nice residential land in Agridia village in Limassol, in H3 zone, with 35% cover ratio, bui…
$58,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Agros, Zypern
Wohnung
Agros, Zypern
A tourist plot in Agros village in Limassol, in T1d zone 25% cover ratio , building density …
$98,703
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Dymes, Zypern
Wohnung
Dymes, Zypern
Residential land in Dymes village of Limassol district. It is situated at a distance approxi…
$41,804
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Agros, Zypern
Wohnung
Agros, Zypern
Protected land in Agros village in Limassol, in Z3 zone, with 6% cover ratio, building densi…
$23,224
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Agros, Zypern
Wohnung
Agros, Zypern
Residential land in Agros village of Limassol district. It is situated at a distance approxi…
$71,995
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen