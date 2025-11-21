Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Symplegma Koinoteton Kasochorion
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Symplegma Koinoteton Kasochorion, Zypern

Potamiou
3
127 immobilienobjekte total found
Wohnung in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung
Souni Zanatzia, Zypern
A Residential plot for sale in Souni Zanakia ( Souni) area in Limassol in H6 zone , 20% cove…
$313,527
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Agios Therapon, Zypern
Wohnung
Agios Therapon, Zypern
Residential land for sale in Agios Therapon village, of Limassol. The land has an area of 3…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung
Souni Zanatzia, Zypern
Souni ⁄ Zanatzia is a quaint historic village at an altitude of about 400 meters. Located 10…
$181,149
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
AdriastarAdriastar
Wohnung in Lofou, Zypern
Wohnung
Lofou, Zypern
Available for sale is the undivided 1/2 share of a residential land, which corresponds to an…
$61,544
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung
Souni Zanatzia, Zypern
An excellent opportunity to acquire residential land in the tranquil and sought-after area o…
$127,733
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Land in the lovely village of Pachna.  Just 30 minutes to Limassol.  The land has a 40% buil…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 3 Schlafzimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
A beautiful residential development on the outskirts of Limassol, offering stunning 3-bedroo…
$609,952
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 338 m²
This property is a three-bedroom house located in Souni-Zanakia, Limassol. The house has an…
$719,950
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Pano Kivides, Zypern
Wohnung
Pano Kivides, Zypern
Large piece of land in Pano Kivides for sale, 17,392 square metres, 6% density and 6% covera…
$371,587
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
AuraAura
Haus 3 Schlafzimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
For sale off plan, this spacious villa offers an internal area of 163.32 m², designed with c…
$909,174
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow in Souni Zanatzia, Zypern
Bungalow
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
For sale off plan is a spacious bungalow offering comfortable living on a single level. The …
$500,045
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
The project consists of 11 detached 3 Bed Houses with private garden, private parking, terra…
$471,850
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
For sale: A generous plot of 3,295 square meters in the peaceful village of Pachna. This lar…
$121,927
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
A nice 576sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Experience the perfect blend of peace, privacy, and modern sophistication in these stunning …
$431,570
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung
Souni Zanatzia, Zypern
Residential plot of 959 sqm located in Souni Zanakia is available now. The land is in H6 zon…
$150,957
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 4 Schlafzimmer in Ayios Amvrosios, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ayios Amvrosios, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Agios  Ambrosios  is situated on the north-west side of Limassol, just 27 kilometers away. T…
$209,018
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$25,547
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Three adjoining plots in Pachna village in Limassol. Their plot size is  2290 square meters …
$290,302
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung
Souni Zanatzia, Zypern
Land in Souni Zanakia community of Limassol district. It is situated at a distance approxima…
$85,930
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Haus 5 Schlafzimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 195 m²
Located in the serene area of Souni, this modern 5-bedroom villa combines luxury living with…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
A nice 628sqm residential plot in Pachan village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 765 square meters in H3 zone with …
$98,703
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone,10% cover ratio,building densi…
$69,673
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Pachna, Zypern
Wohnung
Pachna, Zypern
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 767 square meters in H3 zone with …
$87,091
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Pano Kivides, Zypern
Wohnung
Pano Kivides, Zypern
An agricultural  land in Pano Kyvides area in Limassol in Z1 zone 6% cover ratio,building de…
$75,479
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
A beautiful residential development on the outskirts of Limassol, offering stunning 3-bedroo…
$737,368
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung
Souni Zanatzia, Zypern
The land has a build factor of 20% and a coverage of 20% with 2 floors being able to be buil…
$905,743
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Haus 3 Schlafzimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
For sale in the peaceful area of Souni-Zanakia, this beautiful resale house offers comfortab…
$477,604
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Omodos, Zypern
Wohnung
Omodos, Zypern
For sale: a large field with a total plot size of 45,700 square meters, located in the charm…
$127,733
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Eigenschaftstypen in Symplegma Koinoteton Kasochorion

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Kasochorion, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen