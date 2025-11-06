Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Symplegma Koinoteton Drynias
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Symplegma Koinoteton Drynias, Zypern

Kannaviou Melamiou
3
Kato Akourdaleia
3
8 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kannaviou, Zypern
Wohnung
Kannaviou, Zypern
An agricultural field in Kannaviou village, Paphos district The land size is 7776smq wit…
$49,932
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Wohnung in Simou, Zypern
Wohnung
Simou, Zypern
Residential field with a building density of 90%, in Simou village of Paphos district. I…
$197,406
Wohnung in Polemi, Zypern
Wohnung
Polemi, Zypern
For sale: Agricultural land located in the village of Polemi. The land is accessible via …
$133,539
Wohnung in Drymou, Zypern
Wohnung
Drymou, Zypern
Drimou, a village in the Paphos district of Cyprus, features fertile agricultural land ideal…
$92,897
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Wohnung in Fyti, Zypern
Wohnung
Fyti, Zypern
Agricultural Land 9.366 sm Located in Milia. Three plots in total for sale. 1) 5.742sm 2)2.…
$139,345
Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Drynias, Zypern

