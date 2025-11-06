Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Symplegma Koinoteton Drynias, Zypern

Kannaviou Melamiou
3
Kato Akourdaleia
3
76 immobilienobjekte total found
Wohnung in Giolou, Zypern
Wohnung
Giolou, Zypern
This land is located in Loukroumou, Paphos.It has an area of 12,660sqm and is landlocked (c.…
$49,351
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Agriculture field in Stroumpi  Community, in Paphos District. It is situated 3.00 Km (approx…
$46,448
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Polemi, Zypern
Wohnung
Polemi, Zypern
For sale: A spacious field measuring 3,011 square meters, perfectly situated in the peaceful…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
Residential land of 2676m sq located in Lasa of Paphos district.Building density=90%, covera…
$139,345
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Προς πωληση γεωργικο τεμαχιο στο χωριο Στρουμπι της επαρχιας Παφου. Tο τεμάχιο εμπίπτει στη…
$57,480
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Milia Pafou, Zypern
Wohnung
Milia Pafou, Zypern
Βρίσκεται στο χωριό Μηλιά της Πάφου, δίπλα από τα χωριά Δρυνιά, Φύτη, 'Αγιος Δημητριανός. …
$52,254
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Wohnung in Theletra, Zypern
Wohnung
Theletra, Zypern
Residential field in Theletra community, in Paphos District. It is situated at a distance ap…
$84,768
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
This plot is located in Lasa village , Paphos district.It has an area of 4,683sqm and benefi…
$232,242
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Fyti, Zypern
Wohnung
Fyti, Zypern
This plot is located in Fyti, Paphos, district.It has an area of 5,017sqm and benefits from …
$181,149
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Wohnung in Kato Akourdaleia, Zypern
Wohnung
Kato Akourdaleia, Zypern
This plot comprises of two fields in Kato Akourdaleia, Paphos. It has a total area of 2,041s…
$132,378
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kannaviou, Zypern
Wohnung
Kannaviou, Zypern
An agricultural field in Kannaviou village, Paphos district The land size is 7776smq wit…
$49,932
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Tο τεμάχιο εμπίπτει στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10% …
$52,835
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Psathi, Zypern
Wohnung
Psathi, Zypern
***SPECIAL OFFER *** FROM €75.000 TO €60.000 For sale residential land in Psathi village …
$69,673
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Theletra, Zypern
Wohnung
Theletra, Zypern
The property is an agricultural field in Theletra. It is located 30m from Stroumbi-Kathi…
$81,285
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
For sale residential land in Stroumbi village in Paphos.It has a total area of 4683 sq.m. an…
$281,013
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Available for sale is the 4 5 share of a  residential field, in Stroumpi community, Paphos D…
$157,925
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kannaviou, Zypern
Wohnung
Kannaviou, Zypern
This plot is located  in Kannaviou, Paphos.It has an area of 11,037sqm and benefits from c. …
$226,436
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Polemi, Zypern
Wohnung
Polemi, Zypern
Agricultural Land In Polemi, Paphos 3809 sm. 10% Build Factor , 10% cover Factor , G3 zone t…
$52,254
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Polemi, Zypern
Wohnung
Polemi, Zypern
A fantastic opportunity to acquire a residential plot in the peaceful and picturesque villag…
$102,186
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
This is a residential plot at Stroumpi -  Paphos.The plot has beautiful and panoramic views …
$98,703
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Agricultural land in Stroumpi 4683sm. 10% Cover Factor , 10% Build Factor , G3 Zone Type …
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Fyti, Zypern
Wohnung
Fyti, Zypern
This plot is a field in Fyti, Paphos.It has an area of 6,857sqm and benefits from c. 141m ro…
$301,914
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Tα τεμάχια εμπίπτουν στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10%…
$75,479
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Simou, Zypern
Wohnung
Simou, Zypern
For sale residential land in Simou village in Paphos district. The land is adjacent to a …
$41,804
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Large plot of land above Stroumbi village, over 10,500 m2 with a 60% build factor.Elevated p…
$928,968
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Theletra, Zypern
Wohnung
Theletra, Zypern
This parcel of land is very close to Giolou village 200 meters next to the main road on the …
$92,897
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Polemi, Zypern
Wohnung
Polemi, Zypern
Residential Field for Sale in Polemi, Paphos Located in the serene village of Polemi in the…
$232,242
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Polemi, Zypern
Wohnung
Polemi, Zypern
The agricultural land in Polemi spanning 9096 square meters falls under Zone Type Γ3, indica…
$91,736
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
This is a field located in Stroumpi, Paphos, approximately 1 km northwest of the village cen…
$191,600
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Drynias, Zypern

