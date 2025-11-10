Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Arminou, Zypern
Bungalow
Arminou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
For sale: a traditional, stone-built bungalow located in the serene village of Arminou. This…
$103,348
Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou, Zypern

Günstige
Luxuriös
