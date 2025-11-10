Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou, Zypern

Arminou
3
13 immobilienobjekte total found
Wohnung in Salamiou, Zypern
Wohnung
Salamiou, Zypern
A residential plot land at Salamiou Village. It is sell the half share of the land that is 3…
$150,957
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kelokedara, Zypern
Wohnung
Kelokedara, Zypern
This is a plot in Kelokedara, Paphos. The asset abuts Kelokedara – Stavrokonnou road and is …
$204,373
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kelokedara, Zypern
Wohnung
Kelokedara, Zypern
Residential LAND in KELOKEDARA village,Paphos.Large residential land of 3679 (square meters)…
$174,181
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Wohnung in Souskiou, Zypern
Wohnung
Souskiou, Zypern
Οικιστικό κομμάτι γης στην Νικόκλεια της Πάφου. Βρίσκεται σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Συ…
$110,315
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kidasi, Zypern
Wohnung
Kidasi, Zypern
It lies within Π1 tourist residential zone ,building factor of 15% coverage rate of 15% and …
$347,202
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Arminou, Zypern
Wohnung
Arminou, Zypern
Agricultural land in Arminou 5686 sm Building Factor 6% / Cover Factor 6% Landlocked Thi…
$46,448
Eine Anfrage stellen
MIPIFMIPIF
Wohnung in Souskiou, Zypern
Wohnung
Souskiou, Zypern
RESIDENTIAL LAND FOR SALE IN NIKOKLEIA VILLAGE IN PAPHOS THE LAND IS ADJACENT ON THE MAI…
$121,927
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kelokedara, Zypern
Wohnung
Kelokedara, Zypern
This  is a plot in Kelokedara, Paphos, located c. 610m west of Kelokedara and c. 1,6Km east …
$68,511
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Souskiou, Zypern
Wohnung
Souskiou, Zypern
Agriculture land for sale at Nikokleia -Paphos. Take the opportunity to own a piece of la…
$63,867
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Wohnung in Kelokedara, Zypern
Wohnung
Kelokedara, Zypern
The large field is located within the administrative boundaries of Kelokedara village.The pr…
$62,705
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Arminou, Zypern
Wohnung
Arminou, Zypern
A large agricultural field in Arminou village, Paphos district. The property falls into …
$58,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Arminou, Zypern
Wohnung
Arminou, Zypern
The property is a plot located in Arminou village, Paphos district. The plot has an area of…
$60,383
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Souskiou, Zypern
Wohnung
Souskiou, Zypern
The asset is a field in Souskiou located 2.9km from the centre of the village. The field has…
$104,509
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou, Zypern

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
