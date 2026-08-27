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Wohnimmobilien in Symplegma Koinoteton Aphrodite Paphou, Zypern

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149 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Kouklia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Kouklia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Dieses elegante Apartment mit drei Schlafzimmern befindet sich im Erdgeschoss des renommiert…
$812 113
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandria i…
$403 313
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Dies ist eine Villa mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Secret Valley, Kouklia. Die Villa ve…
$772 056
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
$403 313
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
$403 313
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandria i…
$437 882
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandria i…
$437 882
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Wohnung 3 zimmer in Anarita, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Anarita, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Diese beeindruckende, freistehende Villa mit drei Schlafzimmern befindet sich in einer ruhig…
$451 511
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Haus 2 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Dies ist eine 2-Zimmer-Villa zum Verkauf in Secret Valley, Kouklia. Die Villa verfügt über …
$544 831
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
$391 789
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Wohnung in Agia Varvara, Zypern
Wohnung
Agia Varvara, Zypern
Fläche 16 809 m²
Industrielager in einem Grundstückspaket mit einer Fläche von ca. 60.260 m2 mit einer Fläche…
$5,53M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
$437 882
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Wohnung in Agia Varvara, Zypern
Wohnung
Agia Varvara, Zypern
Verkauf 1/2 Anteil landwirtschaftlicher Flächen in Agia Varvara. Es fällt in Ga4-Zone mit Ge…
$132 517
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 223 m²
Conveniently situated in the centre of all amenities, prodject is one of the most privileged…
$1,46M
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VIDI GROUP
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English, Русский
Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
$403 313
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Diese Immobilie ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landsch…
$391 789
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
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Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandria i…
$403 313
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Dies ist eine mediterrane entworfene 3-Zimmer-Villa zum Verkauf umgeben von schönen Landscha…
$466 690
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
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Dies ist eine mediterrane entworfene 3-Zimmer-Villa zum Verkauf umgeben von schönen Landscha…
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 496 m²
Luxusvilla auf der Venus Rock Bereich, ist eine exklusive Entwicklung von nur zwei Luxusvill…
$2,32M
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Haus 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 166 m²
Verkauf: Dieses atemberaubende, freistehende Haus bietet eine einzigartige Gelegenheit, ein …
$786 198
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Wohnung in Kouklia, Zypern
Wohnung
Kouklia, Zypern
Wohngebiet in Kouklia, Paphos Distrikt 1000sm Dieses Grundstück verfügt über eine besondere…
$288 081
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 475 m²
Außergewöhnliche 5-Zimmer-Villa in einem außergewöhnlich großen Grundstück von 1334 m2, im b…
$1,90M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
$403 313
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Diese atemberaubende Residenz präsentiert eine nahtlose Mischung aus zeitgenössischer Elegan…
$1,86M
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Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Dies ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Do…
$391 789
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Haus 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa angeboten vor Plan, in einer ruhigen Landsc…
$773 309
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Wohnung in Mousere, Zypern
Wohnung
Mousere, Zypern
Die Anlage ist ein Feld in Mousere. Es liegt 3,8 km vom Dorf Dora entfernt. Das Feld hat ein…
$2,65M
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Haus 4 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Diese 240 qm große Luxusvilla kombiniert das Beste des mediterranen Lebensstils mit modernem…
$3,18M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
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Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Günstig im Zentrum aller Annehmlichkeiten gelegen, ist es eine der privilegierten Entwicklun…
$781 277
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