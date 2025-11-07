Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou, Zypern

1 Zimmer
30
2 Zimmer
55
3 Zimmer
47
190 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$379,160
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Monagrouli, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monagrouli, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$576,577
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$397,044
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
An astonishing modern complex with breathtaking views of the Mediterranean sea. Created to e…
$4,13M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$283,646
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$568,079
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$297,638
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Discover this beautiful maisonette for sale in the charming village of Moni. Key ready and b…
$347,557
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$379,643
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Available two bedroom house located in Moni Village, Limassol. The house is a part of a pri…
$345,256
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kellaki, Zypern
Wohnung
Kellaki, Zypern
Land of 17392 sqm is now available in Kellaki which includes around 200 olive trees, and has…
$138,102
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$428,345
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$430,262
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
New project is Developed in Moni Village, Limassol. It consists of 11 detached 2 and 3 bedro…
$379,781
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$268,729
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Discover your future home in this charming 1-bedroom apartment, currently under construction…
$276,205
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$281,103
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$464,818
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Monagrouli, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monagrouli, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli  village in Limassol. nb…
$613,404
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$408,553
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Monagrouli, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monagrouli, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$690,512
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$526,794
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Monagrouli, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monagrouli, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$584,633
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$345,256
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Parekklisia, Zypern
Wohnung
Parekklisia, Zypern
It is situated in the village of Pareklissia which is 5 minutes from Limassol.The property i…
$143,857
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$495,806
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Parekklisia, Zypern
Wohnung
Parekklisia, Zypern
The land is situated in the village of Pareklissia which is 5 minutes from Limassol.You can …
$287,713
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$404,437
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$524,407
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$262,873
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou, Zypern

