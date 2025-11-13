Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Symplegma Koinoteton Amathos, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Zoopigi, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Zoopigi, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Two bedroom ground floor house located in Zoopigi village is available now. It has internal …
$697
pro Monat
Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Amathos, Zypern

mit Bergblick