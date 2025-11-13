Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Symplegma Koinoteton Amathos, Zypern

wohnungen
15
17 immobilienobjekte total found
Bungalow in Louvaras, Zypern
Bungalow
Louvaras, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Discover this exceptional 6-bedroom detached home, located in the peaceful village of Louvar…
$2,90M
Wohnung in Kalo Chorio Lemesou, Zypern
Wohnung
Kalo Chorio Lemesou, Zypern
Available is the 1/2 share in a residential plot which correspond to an area of approximatel…
$40,642
Wohnung in Kalo Chorio Lemesou, Zypern
Wohnung
Kalo Chorio Lemesou, Zypern
The land has planning permission for a house in place and is being offered with the plans an…
$255,466
Wohnung in Zoopigi, Zypern
Wohnung
Zoopigi, Zypern
An agricultural land in Zoopigi area in Limassol, in G3 zone, 10% cover ratio, building dens…
$174,181
Wohnung in Eptagoneia, Zypern
Wohnung
Eptagoneia, Zypern
A Forest land in Eptagonia village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building den…
$40,642
Wohnung in Dierona, Zypern
Wohnung
Dierona, Zypern
The property for sale concerns 5 residential abutting pieces of land, in Dierona village, in…
$52,254
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Eptagoneia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Eptagoneia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Lovely brand new four bedroom house in Eptagonia village is available now.It has internal co…
$406,423
Haus 2 Schlafzimmer in Dierona, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Dierona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Welcome to this charming resale house in Dierona, offering a wonderful opportunity for those…
$52,254
Wohnung in Dierona, Zypern
Wohnung
Dierona, Zypern
Land with an orchard in Dierona village is available now. The land is Z1 & Z3 zone, 6% & …
$40,642
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Eptagoneia, Zypern
Wohnung
Eptagoneia, Zypern
An agricultural land in Eptagonia  area in Limassol, in Z1 zone ,6% cover ratio, building de…
$40,642
Wohnung in Eptagoneia, Zypern
Wohnung
Eptagoneia, Zypern
Agricultural land available in the Eptagonia region of Limassol.The land is agricultural and…
$104,509
Wohnung in Dierona, Zypern
Wohnung
Dierona, Zypern
Agricultural land located in Dierona village in Limassol District. It is situated at a dis…
$22,063
Wohnung in Eptagoneia, Zypern
Wohnung
Eptagoneia, Zypern
Eptagonia is a Cypriot village of the District of Limassol. It is located approximately 28 k…
$34,836
Wohnung in Eptagoneia, Zypern
Wohnung
Eptagoneia, Zypern
A Forest land in Eptagonia village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building den…
$81,285
Wohnung in Eptagoneia, Zypern
Wohnung
Eptagoneia, Zypern
An agricultural land in Eptagonia  area in Limassol, in Z1 zone ,6% cover ratio, building de…
$92,897
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dierona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dierona, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Located in the peaceful and traditional village of Dierona, just 20 km north of Pareklissia …
$255,466
Wohnung in Eptagoneia, Zypern
Wohnung
Eptagoneia, Zypern
A Forest land  in Eptagonia  village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building d…
$40,642
Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Amathos, Zypern

mit Garten
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
