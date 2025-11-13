Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Symplegma Koinoteton Agios Ariston
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Symplegma Koinoteton Agios Ariston, Zypern

3 Zimmer
4
41 immobilienobjekt total found
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
For sale: 690 m² development land in the peaceful village of Steni, offering stunning sea vi…
$51,996
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Peristerona, Zypern
Wohnung
Peristerona, Zypern
The property is a field in Peristerona located only 3 mins from the centre of the village an…
$226,436
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Agriculture plot of 28,763 sqm.with close access to Meladeia, Lysos and Peristerona villages…
$232,242
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
This is a 883 sqm residential land located in Lysos, Paphos, falling under Zone H2. The pr…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
This is a 13,044 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, classified under Zone G3. …
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
This parcel of land is adjacent to a registered road and has irrigation system. Nearby th…
$290,302
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lysos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lysos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Land 1: A 13,044 sqm agricultural land in Zone G3 with a building factor of 10% and a covera…
$243,854
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Peristerona, Zypern
Wohnung
Peristerona, Zypern
Residential field of 744 sqm with planning permission ( which has expired) and ready made ar…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Property InvestProperty Invest
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
This agricultural field is located in the serene countryside of the Meladeia community in th…
$127,733
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
This land is located in Lysos, Paphos.It has an area of 11,372sqm and is landlocked (c. 400m…
$62,705
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
Agricultural Land in Steni,Paphos 17392sm. Building Factor 10% / Cover Factor 10% Steni, …
$139,345
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Goudi, Zypern
Wohnung
Goudi, Zypern
The property for sale is a residential/agricultural field which lies within the administrati…
$192,761
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
Γεωργικο τεμαχιο γης 13960 τετραγωνικών μέτρων σε προνομιακή θέση σε σχέση με το χωριό Στενή…
$255,466
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
This is a 11721 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Peristerona, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Peristerona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
This spacious detached villa, currently under construction, offers a comfortable lifestyle o…
$977,074
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Agricultural plot of 5,352 sqmWith access to a registered road (asphalt) of appx 30 lengh, a…
$58,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
Available for sale are two abutting agricultural fields with a total area of 58,797 sqm (app…
$133,539
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Goudi, Zypern
Wohnung
Goudi, Zypern
A large parcel of land in Goudi village, Paphos district. The property falls into Γ3 zon…
$81,285
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Peristerona, Zypern
Wohnung
Peristerona, Zypern
Unique 1/2 share field in the tranquil area of Peristerona Pafou. This expansive plot spans …
$69,673
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Peristerona, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Peristerona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
This spacious detached villa, currently under construction, offers a comfortable lifestyle o…
$985,867
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Peristerona, Zypern
Wohnung
Peristerona, Zypern
The asset is a field in Peristerona. It is located 600m from the centre of the village and a…
$261,272
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Choli, Zypern
Wohnung
Choli, Zypern
The property for sale is a residential field which lies within the administrative boundaries…
$268,239
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kinousa, Zypern
Wohnung
Kinousa, Zypern
This is a land in located c. 560m south of Kynousa village, Paphos. The asset has an area of…
$56,899
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
Βρίσκεται στο Χωριό Λυσος διπλα απο το δασος της Πάφου, κοντα στα χωριά Περιστερώνα - Φιλου…
$52,254
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
Agricultural land in Steni , Paphos 14716sm Building Factor 10% / Cover Factor 10% The agr…
$127,733
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
The plot is located on a hill in the village of Lysos two minutes walking from the center.It…
$325,139
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Goudi, Zypern
Wohnung
Goudi, Zypern
The asset consists of two fields in Goudi. It is located 800m from the centre of the village…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Filousa Chrysochous, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Filousa Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Three (3) bedroom villa for sale. This high quality Property is not yet fully completed. Th…
$206,828
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Symplegma Koinoteton Agios Ariston, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen