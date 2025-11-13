Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Symplegma Koinoteton Agios Ariston, Zypern

wohnungen
41
41 immobilienobjekt total found
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
For sale: 690 m² development land in the peaceful village of Steni, offering stunning sea vi…
$51,996
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Peristerona, Zypern
Wohnung
Peristerona, Zypern
The property is a field in Peristerona located only 3 mins from the centre of the village an…
$226,436
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Agriculture plot of 28,763 sqm.with close access to Meladeia, Lysos and Peristerona villages…
$232,242
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
This is a 883 sqm residential land located in Lysos, Paphos, falling under Zone H2. The pr…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
This is a 13,044 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, classified under Zone G3. …
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
This parcel of land is adjacent to a registered road and has irrigation system. Nearby th…
$290,302
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lysos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lysos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Land 1: A 13,044 sqm agricultural land in Zone G3 with a building factor of 10% and a covera…
$243,854
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Peristerona, Zypern
Wohnung
Peristerona, Zypern
Residential field of 744 sqm with planning permission ( which has expired) and ready made ar…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
This agricultural field is located in the serene countryside of the Meladeia community in th…
$127,733
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
This land is located in Lysos, Paphos.It has an area of 11,372sqm and is landlocked (c. 400m…
$62,705
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
Agricultural Land in Steni,Paphos 17392sm. Building Factor 10% / Cover Factor 10% Steni, …
$139,345
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Goudi, Zypern
Wohnung
Goudi, Zypern
The property for sale is a residential/agricultural field which lies within the administrati…
$192,761
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
Γεωργικο τεμαχιο γης 13960 τετραγωνικών μέτρων σε προνομιακή θέση σε σχέση με το χωριό Στενή…
$255,466
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
This is a 11721 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Peristerona, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Peristerona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
This spacious detached villa, currently under construction, offers a comfortable lifestyle o…
$977,074
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Agricultural plot of 5,352 sqmWith access to a registered road (asphalt) of appx 30 lengh, a…
$58,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
Available for sale are two abutting agricultural fields with a total area of 58,797 sqm (app…
$133,539
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Goudi, Zypern
Wohnung
Goudi, Zypern
A large parcel of land in Goudi village, Paphos district. The property falls into Γ3 zon…
$81,285
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Peristerona, Zypern
Wohnung
Peristerona, Zypern
Unique 1/2 share field in the tranquil area of Peristerona Pafou. This expansive plot spans …
$69,673
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Peristerona, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Peristerona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
This spacious detached villa, currently under construction, offers a comfortable lifestyle o…
$985,867
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Peristerona, Zypern
Wohnung
Peristerona, Zypern
The asset is a field in Peristerona. It is located 600m from the centre of the village and a…
$261,272
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Choli, Zypern
Wohnung
Choli, Zypern
The property for sale is a residential field which lies within the administrative boundaries…
$268,239
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kinousa, Zypern
Wohnung
Kinousa, Zypern
This is a land in located c. 560m south of Kynousa village, Paphos. The asset has an area of…
$56,899
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
Βρίσκεται στο Χωριό Λυσος διπλα απο το δασος της Πάφου, κοντα στα χωριά Περιστερώνα - Φιλου…
$52,254
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
Agricultural land in Steni , Paphos 14716sm Building Factor 10% / Cover Factor 10% The agr…
$127,733
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
The plot is located on a hill in the village of Lysos two minutes walking from the center.It…
$325,139
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Goudi, Zypern
Wohnung
Goudi, Zypern
The asset consists of two fields in Goudi. It is located 800m from the centre of the village…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Filousa Chrysochous, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Filousa Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Three (3) bedroom villa for sale. This high quality Property is not yet fully completed. Th…
$206,828
Eine Anfrage stellen

