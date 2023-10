Pyrga, Cyprus

von €547,000

Jede Villa ist einzigartig in Größe und Design, aber alle vereinen sich in einer schönen und passenden Nachbarschaft. Kontaktieren Sie uns, um Ihre persönlichen Vorlieben zu teilen und Sie bei der am besten geeigneten Wahl zu unterstützen. EIGENSCHAFTENMERKMALE Energieeffizienz mit A. Außenpool Offene Aufteilung: Wohn- und Essbereich Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung Wasserdrucksystem Ensuite Schlafzimmeroptionen Waschküche im Erdgeschoss Dachgartenoption Kamin Wandtoiletten Marmortreppen Lokale Natursteindekoration außen Überdachte Parkhäfen Grillplatz & Bar Merkmale Lieferung 14 Monate ab Bestelldatum ENTWICKLUNGSÄNDERUNGEN Gated Community Freistehende Residenzen auf geräumigen Grundstücken Landschaftsgärten Einfacher Zugang zur Autobahn Zu Fuß zu den Stränden mit der blauen Flagge In der Nähe: Stadtzentrum, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, unterhaltsame Optionen