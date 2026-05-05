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Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Polis, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Zur Miete: Ein modernes, renoviertes Haus in der schönen Gegend von Polis Chrysochous. Die…
$1,881
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