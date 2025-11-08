Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Polis, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Luxury Beachfront Villas in Polis Chrysochous, Cyprus ? Exclusive Coastal Living Discover a…
$926,436
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
The most premium and serene seafront villas in Cyprus, near the Akamas Peninsula.Located in …
$1,59M
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
