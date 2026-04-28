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Villa mit Garten kaufen in Polemidia Municipality, Zypern

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Villa in Kato Polemidia, Zypern
Villa
Kato Polemidia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Treten Sie in diese geräumige 4-Zimmer-Villa, auf einem weitläufigen 301m2 Grundstück. Die R…
$878,760
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