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Langfristige Miete von Geschäfte in Polemidia Municipality, Zypern

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4 immobilienobjekte total found
Geschäft 360 m² in Kato Polemidia, Zypern
Geschäft 360 m²
Kato Polemidia, Zypern
Fläche 360 m²
Dieses geräumige und moderne Geschäft bietet 360 Quadratmeter Innenfläche, 240m2 im Erdgesch…
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Geschäft 360 m² in Kato Polemidia, Zypern
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Geschäft 180 m² in Kato Polemidia, Zypern
Geschäft 180 m²
Kato Polemidia, Zypern
Fläche 180 m²
Dieses geräumige und moderne Geschäft bietet 180 Quadratmeter Innenfläche, 120 qm im Erdgesc…
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