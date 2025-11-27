Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Polemidia Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Garten

Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Polemidia Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Kato Polemidia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Kato Polemidia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Ein modernes und einladendes 2-Zimmer-Haus mit 50 m2 renoviertem Wohnraum. Dieses im Jahr 20…
$1,268
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
