Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Polemidia Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Bergblick

Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Bergblick in Polemidia Municipality, Zypern

;
büros
9
Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Büro 80 m² in Kato Polemidia, Zypern
Büro 80 m²
Kato Polemidia, Zypern
Fläche 80 m²
Diese moderne Bürofläche, die zur Miete zur Verfügung steht, befindet sich im ersten Stock e…
$1,594
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Polemidia Municipality, Zypern

mit Garten
Realting.com
Gehen