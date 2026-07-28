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Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Garden in Polemidia Municipality, Zypern

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Gewerbefläche 5 840 m² in Kato Polemidia, Zypern
Gewerbefläche 5 840 m²
Kato Polemidia, Zypern
Fläche 5 840 m²
Dieses herausragende kommerzielle Gebäude ist ein seltener Fund in Limassol, die jede große …
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Immobilienangaben in Polemidia Municipality, Zypern

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