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Langfristige Miete von Bungalows in Polemidia Municipality, Zypern

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3-Schlafzimmer-Bungalow in Kato Polemidia, Zypern
3-Schlafzimmer-Bungalow
Kato Polemidia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Präsentiert dieses atemberaubende, komplett renovierte und geschmackvoll eingerichtete Doppe…
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