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Villen mit Pool in Peyia, Zypern

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21 immobilienobjekt total found
Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 565 m²
This 4-bedroom villa in Sea Caves Villas combines space, elegance, and spectacular sea views…
$1,89M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 620 m²
For sale: an exceptional 5-bedroom villa at Cap St Georges, redefining luxury coastal living…
$2,59M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 624 m²
For sale: 4-bedroom villa in Sentire Park, Sea Caves area, Peyia. A luxurious property in…
$1,05M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 166 m²
For sale: Modern three-bedroom villa at ZEUS Sea Caves, Paphos — offering stylish and comfor…
$1,82M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
This 3-bedroom villa in Sea Caves Villas combines luxury living with natural beauty. Located…
$848,622
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 201 m²
This 4-bedroom villa in Golden View is a spacious and elegant residence featuring a private …
$648,252
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Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
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Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 000 m²
For sale: Contemporary 4–5-bedroom villa in Jewel of the Seacaves, Sea Caves, Paphos. This s…
$2,88M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 800 m²
For sale: a luxurious 3-bedroom residence at Cap St Georges, offering stunning sea views and…
$1,77M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 607 m²
For sale: 4-bedroom villa in Sentire Park, Sea Caves area, Peyia. A luxurious property in…
$940,114
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 582 m²
For sale: 4-bedroom villa in Blue Horizon, Sea Caves area, Cyprus. A modern project by a …
$1,30M
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Villa 3 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 3 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Villa 5 — 3 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | Überdachte Fläche: 127,19 m² | Überdachte Veranda:…
$762,106
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Olivia Homes is a prestigious villa development in the High Sea Caves area of Paphos, offeri…
$893,147
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Villa 4 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
Etagenzahl 2
Villa 4 — 4 Schlafzimmer | 4 Badezimmer | Überdachte Fläche: 147,29 m² | Überdachte Veranda:…
$765,664
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Villa 3 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 3 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 1
Villa 2 — 3 Schlafzimmer | 2 Badezimmer | Wohnfläche: 110,16 m² | Überdachte Veranda: 12,93 …
$790,519
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Villa 3 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 3 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 3
Olivia Homes offers modern and high-quality homes with a personalized approach to each prope…
$848,209
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Villa 4 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Etagenzahl 3
Villa 1 — 4 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | Überdachte Fläche: 215 m² | Überdachte Veranda: 39…
$1,40M
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Villa 3 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 3 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Etagenzahl 2
Villa 3 — 3 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | Überdachte Fläche: 147,29 m² | Überdachte Veranda:…
$706,720
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Olivia Homes offers modern and high-quality homes with a personalized approach to each prope…
$1,07M
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