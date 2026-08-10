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Villen mit Bergblick kaufen in Peyia, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
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Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
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Villa 4 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$469,494
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